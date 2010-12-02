ООН предупредила об угрозе второй волны мировой рецессии

Угроза второй волны рецессии в мировой экономике сохраняется, а рост в следующем году будет сравнительно небольшим. Такой прогноз сделан в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы в 2011 году", передает Лента.ру.

Согласно прогнозу, основная проблема развития мировой экономики заключается в ужесточении финансовой политики крупнейших государств, высокой безработице и"войне валют".

В целом ООН прогнозирует, что прирост мирового ВВП составит только 3,1 процента, что на половину процентного пункта меньше, чем ожидается в текущем году.

В докладе отмечается, что замедление темпов роста коснется не только основных развитых, но и ведущих развивающихся экономик. К примеру, в наиболее быстрорастущем в экономическом плане Китае подъем замедлится до 8,9 процента - на 1,2 процентного пункта по сравнению с текущим годом.

Что касается России, то эксперты ООН предрекли ей в 2011 году падение темпов роста даже большее, чем в КНР - на 1,3 процентного пункта до 3 процентов. Экономика стран СНГ и Грузии в целом вырастет на 3,5 процента.