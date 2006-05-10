Австрийская полиция пересядет на ”Порше-911”

Австрийская дорожная полиция получила в свое распоряжение первый автомобиль "Порше-911". Как сообщают австрийские СМИ, он будет применяться для преследования нарушителей скоростного режима на автобанах сначала в земле Нижняя Австрия, а затем в Бургенланде.

Этим автомобилем с двигателем 325 лошадиных сил полиция будет пользоваться до октября, а затем будет решаться вопрос о массовых закупках, передает РИА "Новости".

"Порше" уже были на "вооружении" австрийской полиции в 50-х и 60-х годах.