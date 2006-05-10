В США осужден украинский хакер

В США к 35 месяцам заключения осужден украинский хакер Максим ВЫСОЧАНСКИЙ.

Как передает Радио Свобода, об этом объявило вчера Министерство юстиции США.

В ноябре прошлого года М.ВЫСОЧАНСКИЙ признал себя виновным. В понедельник суд в Сан-Франциско вынес свой приговор.

Как сообщал УНИАН, гражданин Украины М.ВЫСОЧАНСКИЙ был арестован тайской полицией 20 мая 2003 года. Он обвиняется в осуществлении компьютерных преступлений против банковских учреждений США, перевозке поддельной продукции, “отмывании денег”, распространении через сеть Интернет тысяч копий нелицензированного программного обеспечения для компьютеров.

16 декабря 2003 года суд города Бангкок (Таиланд) признал доказательства, представленные обвинением, достаточными для экстрадиции М.ВЫСОЧАНСКОГО в США (Максима КОВАЛЬЧУКА – как указано в решении суда. ВЫСОЧАНСКИЙ – это фамилия его жены, которую он взял после женитьбы).

26 марта 2004 г. состоялась экстрадиция М.ВЫСОЧАНСКОГО в США.