Впервые в истории Польши МИД возглавила женщина
10:05, 10 мая 2006Мир
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Министром стала бывшая активистка "Солидарности"
Впервые в истории Польши министром иностранных дел назначена женщина - бывший активист движения "Солидарность" Анна ФОТЫГА.
Как передает ИТАР-ТАСС, соответствующее распоряжение подписал Президент страны Лех КАЧИНЬСКИЙ.
Этот пост оставался вакантным после того, как ранее занимавший его Стефан МЕЛЛЕР 28 апреля подал в отставку. В качестве причины отставки он назвал будущее вхождение в правительство Польши лидера праворадикальной партии "Самооброна" Анджея ЛЕППЕРА
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