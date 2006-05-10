Впервые в истории Польши МИД возглавила женщина

Впервые в истории Польши министром иностранных дел назначена женщина - бывший активист движения "Солидарность" Анна ФОТЫГА.

Как передает ИТАР-ТАСС, соответствующее распоряжение подписал Президент страны Лех КАЧИНЬСКИЙ.

Этот пост оставался вакантным после того, как ранее занимавший его Стефан МЕЛЛЕР 28 апреля подал в отставку. В качестве причины отставки он назвал будущее вхождение в правительство Польши лидера праворадикальной партии "Самооброна" Анджея ЛЕППЕРА