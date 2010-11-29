Результаты парламентских выборов в Молдове

Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала итоговые данные голосования на парламентских выборах 28 ноября 2010 г. после обработки 100% протоколов избирательных участков.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в ЦИК, по итогам выборов в парламент прошли четыре партии, при этом Партия коммунистов Молдавии набрала 39,29% голосов избирателей (за нее проголосовало 676,3 тыс. человек), Либерально-демократическая партия Молдовы получила 29,38% голосов (505,6 тыс. человек), Демократическая партия - 12,72% (218,8 тыс. человек), Либеральная партия - 9,96% (171,4 тыс. человек).

С учетом таких электоральных показателей ПКРМ получит в 101-местном парламенте 42 депутатских мандата, ЛДПМ - 32, ДПМ - 15, ЛП - 12.

Таким образом, в случае объединения в новом парламенте партии, входящие в нынешний правящий Альянс за европейскую интеграцию, получат в целом 59 мандатов, что позволит им сформировать парламентское большинство и утвердить новое правительство. В то же время, для самостоятельного избрания нового президента в парламенте (для этого нужен 61 голос) им будет не хватать всего двух мандатов.