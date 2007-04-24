Министр иностранных дел РФ утверждает, что ”несогласные” сами нарвались

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ отмечает, что среди участников “марша несогласных” в Москве и Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля бели представители ультрарадикальных направлений, которые сами провоцировали милицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Люксембурге на общей пресс-конференции с участниками Тройки ЕС.

“Были ультрарадикалы, провокации зафиксированы”, - сказал он.

Министр иностранных дел России отметил, что граждане, которые просили разрешения на проведение марша, были заблаговременно предупреждены о том, где и как они могут его провести. В то же время, по словам С.ЛАВРОВА, уполномоченный по правам человека России уже начал осуществление и, если были злоупотребления со стороны милиции, эти случаи будут расследованы, а виновные наказаны.

При этом, российской министр процитировал Вольтера: “Воля – это следование законам”.

В свою очередь министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМЙАЕР отметил, что по этому поводу было соответствующее заявление президентства, и не исключил возможность превышения полномочий российской милицией.

Как сообщал УНИАН, в результате разогнанных милицией “маршей несогласных” в Москве были задержаны около 250 человек, в Санкт-Петербурге – 120.