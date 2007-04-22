В Москве задержаны несколько правозащитников

В центре Москвы задержаны несколько правозащитников, в их числе - руководитель движения "За права человека" Лев ПОНОМАРЕВ.

Как передает радио «Свобода», правозащитники проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне "Марша несогласных" 14 апреля.

Мероприятие носило название - "экскурсия по местам боевой славы ОМОНа".

Приблизительно 20 человек - представители правозащитных организаций и активисты политических партий - совершили прогулку по Рождественскому бульвару.

С утра в центр города были стянуты дополнительные силы милиции.