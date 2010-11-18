Депутат Европарламента резко раскритиковал украинского министра

Депутат Европарламента Эльмар БРОК (группа народных партий, Германия) опроверг обвинения МИД Украины в том, что его оценки местных выборов имели политическую мотивацию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе группы народных партий Европарламента после того, как сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел был представлен доклад наблюдателей парламента на местных выборах в Украине, депутатов от Польши Павела КОВАЛЯ (группа Европейских консерваторов и реформистов) и Яна КОЗЛОВСКИ (группа народных партий).

"Автор доклада Европарламента П.КОВАЛЬ не является даже членом группы народных партий Европарламента. Когда речь идет о базовых демократических стандартах, это никогда не может быть политическо-партийным вопросом", - цитирует пресс-служба слова Э.БРОКА.

"Э.БРОК жестко раскритиковал министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО за обвинения, сделанные "неназванным источником" в министерстве", - отмечается также в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в докладе наблюдателей Европарламента, в частности, отмечается, что местные выборы 31 октября в Украине не создали нового позитивного стандарта.

«Наиболее тревожным фактом является то, что оппозиционные партии, такие, как например, «Батьківщина», не смогли эффективно участвовать в выборах в трех областях», - говорится в докладе.

В документе приводится ряд недостатков, которые были отмечены во время выборов как самими наблюдателями, так и украинскими СМИ.

17 ноября источник в МИД Украины обвинил Э.БРОКА в политической заангажированности.

"Всем уже хорошо известно то, что господин Э.БРОК является давним другом и политическим союзником Юлии ТИМОШЕНКО, и можно по-своему понять его беспокойство за политические шансы бывшего премьера внутри Украины", - заявил источник в МИД.