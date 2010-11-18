Германия усиливает безопасность аэропортов и ж/д станций

Германия усиливает безопасность аэропортов и железнодорожных станций в связи с “конкретными признаками” того, что на конец ноября в стране запланированы террористические нападения.

Как сообщает Би-Би-Си, министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР сказал, что Германия получила информацию о намерениях исламских экстремистов организовать нападения на немецкой территории.

Меры безопасности усиливают на неопределенное время, пока будет сохраняться угроза. "Есть основания для обеспокоенности, но не для истерии", - заявил Т. де МЕЗЬЕР.

По словам министра, Германия получила предупреждение от "определенной страны" после перехвата двух посылок с бомбами, направленных из Йемена в США. Одна из этих посылок транспортировалась через немецкий Кельн, а перехватили и обезвредили ее только в Великобритании.

Некоторые из нововведенных мер усиленной безопасности, по словам немецкого министра, будут заметными, а некоторые граждане вообще не заметят.