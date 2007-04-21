В России возможна революция? Не сегодня, так через 3-5 лет

Лидер Народно-демократического союза России, бывший премьер-министр Михаил КАСЬЯНОВ считает, что, если не будет демократических выборов в России возможна революция.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью газете «Зеркало недели».

«Власть фактически провоцирует революционные действия. Не сегодня, так через три-пять лет революция в России точно будет. Если не будут проведены честные и свободные выборы. Это единственный выход для всех», - сказал он.

М.КАСЬЯНОВ отмечает, что события последних выходных (избиение в Москве и Санкт-Петербурге участников «марша несогласных» - УНИАН) является демонстрацией властью «наплевательского отношения» к конституции, что может привести, по его мнению, к эскалации напряжения в стране.

«В понедельник Россия проснулась другой страной, у нас уже иная ситуация: власть увеличила пропасть между собой и обществом», - подчеркивает М.КАСЬЯНОВ.

По его словам, российская власть фактически провоцирует революцию своими действиями.

«Но это не революция в вашем (украинском – УНИАН) понимании, понимании протеста. Я говорю о том, что очень скоро могут начаться неприемлемые действия, которые называются революционными проявлениями», - подчеркнул экс-премьер-министр России.

Он также отмечает, что вместе со своими соратниками по «Другой России» ставит одной из главных целей недопущение революции.