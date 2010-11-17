В Беверли-Хиллс застрелена известная пиарщица

Известная специалист по связям с общественностью, помогавшая Майклу Дугласу получить номинацию на "Оскар" за "Уолл Стрит: Деньги не спят", застрелена в Беверли-Хиллс, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

64-летняя Ронни Сью Чейзен (Ronni Sue Chasen) получила несколько огнестрельных ранений в грудь, когда ехала на своем Mercedes-Benz E350 по бульвару Сансет. После нападения автомобиль врезался в столб освещения, отмечает агентство, а женщина скончалась в больнице менее часа спустя.

У полиции пока нет ни подозреваемых, ни мотива преступления.

Чейзен работала над продвижением голливудской продукции с 1970-х годов. Пиарщица, в частности, занималась рекламой таких фильмов как "Шофер мисс Дейзи" и "На золотом пруду", а в последнее время пыталась заручиться номинацией на "Оскар" для саундтрека к картине "Бурлеск". По словам коллег, Чейзен была "очень яркой и очень успешной".