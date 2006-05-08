Буш: Путин использует нефтяные компании

Президент США Джордж БУШ сомневается в стремлении российского лидера Владимира ПУТИНА к демократии.

Такое мнение американский президент высказал в интервью немецкой газете «Бильд», сообщает радиостанция “Эхо Москвы”.

От России исходят «смешанные сигналы», которые оставляют вопросы относительно того, «намерены ли они стать настоящей демократией, со свободой прессы, свободой совести и другими свободами, присущими демократии», - сказал Дж.БУШ в интервью немецкой газете. Американский Президент также упомянул об «экономическом национализме» России: по его мнению, В.ПУТИН «использует нефтяные компании для достижения того, что можно назвать политическими целями».

Белый дом уже выражал озабоченность по этому поводу. Так, Госсекретарь США Кондолиза РАЙС критически высказывалась о позиции России в споре с Украиной о поставках газа. Тем не менее, Президент США подчеркнул, что Россия больше не является врагом его страны, как некогда был Советский Союз, и критика со стороны Вашингтона не должна исключать конструктивного диалога с В.ПУТИНЫМ.