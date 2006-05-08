Лидер коммунистов сегодня должен стать президентом Италии

Выборы могут затянуться

Парламент Италии избирает сегодня нового Президента страны вместо Карло ЧАМПИ, срок полномочий которого заканчивается. Как сообщает радио «Свобода», лидер победившей на выборах левоцентристской коалиции Романо ПРОДИ предложил на пост Президента кандидатуру Джорджо НАПОЛИТАНО - бывшего лидера коммунистов и спикера нижней палаты парламента. Выборы могут затянуться, если правоцентристская коалиция откажется поддержать Дж.НАПОЛИТАНО. Р.ПРОДИ сможет сформировать правительство только после избрания Президента Италии.

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