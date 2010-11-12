Украине нужно внедрять идеи «мягкой силы»

Участники IV Киевского форума безопасности, который организовал Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину», обсудили трансформации, которые происходят с безопасностью в мире, и необходимые шаги по укреплению безопасности как Украины, Европы, так и мира в целом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда «Открой Украину».

Во время работы форума заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН отметил, что будущая система безопасности может продуцировать безопасность сама для себя.

«Однако ключевой остается система европейских ценностей. Украине нужно внедрять европейские ценности, идеи «мягкой силы». Но и ЕС нужно еще научиться продуцировать и правильно использовать понятие «мягкая сила», - отметил он.

В свою очередь, Клаус ВИТМАНН, немецкий генерал-полковник в отставке, который в 1991-ом и 1999-ом годах был приобщен к созданию стратегических концепций НАТО, в своем выступлении заметил, что в условиях новых угроз НАТО играет ограниченную роль. «НАТО должно разработать новую концепцию партнерства с Россией. Существует необходимость разработки новой программы для России, а не просто «перезапуск компьютера», - сказал он.

По его словам, НАТО также должно взять ответственность за отношения с Россией. «Альянс также проигнорировал Россию, в частности, в вопросе независимости Косово», - напомнил К.ВИТМАНН.

Депутат Европейского парламента, член Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина Павел КОВАЛЬ (Польша) отметил, что Украине для стабильного будущего необходимо сотрудничество политических сил в поддержке европейских ценностей. «В Киеве существует стабильность между политиками. Хорошо, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил европейские намерения Украины, но и власть, и оппозиция должны поддерживать эти намерения для общего блага всей страны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, нынешний форум проходил 11-12 ноября в Киеве. Его участниками стали около 300 известных в мире политиков, дипломатов и экспертов, а также почти 50 представителей украинских и иностранных масс-медиа.