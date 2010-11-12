Участников G20 в Сеуле напугали ядовитыми воздушными шарами из КНДР

Западных дипломатов, работающих на саммите G20 в Сеуле, встревожили слухи о том, что Пхеньян планирует провести диверсию против лидеров стран - участниц саммита, пишет The Daily Mail.

Согласно анонимной информации, КНДР решил расстроить саммит, для чего собирается запустить через границу на юг воздушные шары, начиненные отравляющими газами или спорами опасных микроорганизмов, передает Лента.ру.

В американской делегации эти данные восприняли настолько серьезно, что госсекретарь Хиллари КЛИНТОН обратилась к китайским коллегам с просьбой повлиять на Северную Корею и не допустить диверсии. Более того, южнокорейские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности.

Местные сетевые СМИ сообщают и некоторые подробности якобы готовящегося заговора. Согласно этим данным, придумать способ срыва встречи было поручено лидером КНДР КИМ Чен Ир своему сыну и преемнику КИМ Чон Ыну.

Тот, по слухам, хотел осуществить ряд ракетных испытаний или выпустить в южнокорейские воды несколько противокорабельных мин, но в результате остановился на отправке в Южную Корею воздушных шаров со смертоносным грузом.

Смысл этого, по мнению южнокорейских наблюдателей, в демонстрации силы и способности преемника управлять КНДР в прежнем агрессивном стиле.

Независимого подтверждения информации о готовящейся диверсии пока не было. Кто или что является первоначальным источником этих данных, также неизвестно. Отношения между двумя Кореями уже более полувека остаются крайне напряженными: хотя в 1953 году Сеул и Пхеньян подписали перемирие, информационная и пропагандистская война между ними не прекращается и по сей день.