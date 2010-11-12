Великобритания готова помочь Украине готовить кадры для армии

Британская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать содействие Украине в реформировании сектора безопасности и обороны. Речь идет, в первую очередь, о подготовке кадров для Министерства обороны и ВС Украины, в частности в рамках программы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2010-2011 годы, подписанной в Киеве в июне 2010 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом было заявлено на встрече посла Украины в Великобритании Владимира ХАНДОГИЯ с государственным министром по вопросам стратегии международной безопасности Великобритании Джеральдом ГОВАРТОМ. Встреча состоялась 10 ноября 2010 года в Лондоне.

Стороны отметили позитивную динамику двусторонних украинско-британских отношений в сфере безопасности и обороны на протяжении 2009-2010 годов, а также плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций, особенно в рамках операции ВМС ЕС по противодействию пиратству "Аталанта" и Многонациональной вертолетной инициативы.

Дипломаты договорились способствовать взаимному информированию о реализации Украиной приоритетных задач на пути европейской интеграции и практического сотрудничества с НАТО в сферах, которые представляют общий интерес. Была отмечена особая важность обмена взглядами в контексте обеспечения энергетической безопасности в Европе и стабильности поставок энергоносителей в страны Европейского Союза.