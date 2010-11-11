В Сеуле открывается саммит G20

Сегодня, 11 ноября, в столице Южной Кореи Сеуле начинает работу саммит G20 - встреча глав государств и правительств ведущих государств мира, представителей международных организаций.

Как сообщает Коммерсант-Украина, с учетом членов официальных делегаций стран-участниц и журналистов, освещающих работу этого крупного международного мероприятия, для участия в саммите в Сеул съехались более 10 тыс. человек.

Участники саммита обсудят вопросы сотрудничества в преодолении "валютных войн", реформирования международных финансовых организаций, организации системы глобальной финансовой безопасности и обеспечения устойчивого роста. По итогам саммита будет принята Сеульская декларация.

Страны, входящие в G20, представляют 2/3 населения мира, 90% экономического потенциала планеты и 4/5 мировой торговли.