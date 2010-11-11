Кипр не против, чтобы украинцы ездили в ЕС без виз

Кипр поддерживает принятие Плана действий по введению безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в государства ЕС.

Об этом сказал президент Палаты представителей (парламента) Республики Кипр Мариос КАРОЯН сегодня в Киеве во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО в контексте подготовки к проведению Саммита Украина-ЕС в Брюсселе 22 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, также в ходе встречи были обсуждены широкий круг вопросов украинско-кипрских двусторонних отношений и проблематика сотрудничества между двумя странами в сфере европейской интеграции. В частности, спикер кипрского парламента высказался за углубление политического диалога и активизацию межпарламентских связей с Украиной.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог в конце 2008 года. В мае этого года стороны договорились о предоставлении Украине плана действий по отмене визового режима.

Этот план действий по введению безвизового режима со странами Европейского Союза планируется подписать на саммите Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе.