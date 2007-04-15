Новые столкновения оппозиционеров и милиции в России

После завершения митинга оппозиции на Пионерской площади в центре Петербурга часть участников акции попыталась прорваться через оцепление милиции, возникла потасовка.

Как передает РИА Новости, большинство участвовавших в митинге направились к расположенной неподалеку станции метро "Пушкинская". Однако группа из нескольких десятков человек прошла мимо метро и уперлась в кордон милиции, попытавшись прорваться сквозь него и выставленные поперек улицы автобусы.

Возникла потасовка, в милиционеров полетели пластиковые и стеклянные бутылки.

Несколько человек задержаны и препровождены в автобусы.

В руках у некоторых из тех, кто пытается прорваться через оцепление милиции, флаги с символикой ликвидированной Национал-большевистской партии.

Организаторы сегодняшнего "Марша несогласных" в Петербурге, помимо митинга, хотели провести еще и шествие. Однако разрешение на это им не дали.