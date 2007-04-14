Антипутинские выступления в Москве жестко подавлены

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) с применением силы задержал в Москве в субботу десятки оппозиционных активистов, включая чемпиона мира по шахматам и лидера Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВА, пытавшихся организовать несанкционированный "Марш Несогласных" под лозунгами отставки Президента РФ Владимира ПУТИНА, передает Reuters.

Омоновцы набрасывались на протестующих, как только те собирались небольшими группами рядом с Пушкинской площадью в центре столицы, в километре от Кремля.

Задержанных бросали в милицейские автобусы.

Противоборствующее с администрацией В.ПУТИНА движение "Другая Россия", среди лидеров которой, кроме Г.КАСПАРОВА, экс-премьер РФ Михаил КАСЬЯНОВ, собиралась выразить протест против того, что они считают эрозией демократических свобод в стране.

Сторонники Кремля говорят, что "Другая Россия" при поддержке Запада пытается подорвать стабильность в преддверии президентских выборов в 2008 году, когда В.ПУТИН должен покинуть пост.

Мэрия Москвы отказалось разрешить "Марш Несогласных", объяснив, что место в районе Пушкинской будет занято митингом прокремлевских молодежных движений.

Фотокорреспондент и два телеоператора Reuters были задержаны милицией на месте событий и помещены в автобусы.

Депутат Госдумы Владимир РЫЖКОВ, чья Республиканская партия, входит в движение "Другая Россия", рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", что видел, как милиционеры избивали задерживаемых.

"Я сегодня трижды стал свидетелем того, как ОМОН избивал всех подряд, включая стариков и женщин, причем это были мирные люди, которые не нарушали никаких законов", - сказал он.

Фото Reuters/Yahoo!