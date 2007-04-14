В Москве задержан Гарри Каспаров

Московская милиция задержала лидера Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВА в тот момент, когда он направлялся на запрещенный властями города оппозиционный «Марш Несогласных», передает Рейтер.

"Мы хотели спустится в метро (чтобы доехать до места проведения акции), но милиция нас не пустила и его задержали", - сообщила представительница Г.КАСПАРОВА Марина ЛИТВИНОВИЧ.

Милицией были также задержаны десятки людей, среди которых оказались и фотограф Рейтер, а также два члена съемочной группы агентства, которые работали на месте событий.

Власти города запретили оппозиции проводить "Марш Несогласных" на основании того, что на это время (12.00 по московскому времени) уже назначено проведение акции про-кремлевского молодежного движения "Наши".

Центр города разбит на зоны контролируется милицией, Пушкинская площадь и Тверская улица оцеплены ОМОНом.

По сообщениям российских СМИ, в Москве также задержаны руководители молодежного "Яблока" Илья ЯШИН и молодежного движения "Да!" Мария ГАЙДАР.