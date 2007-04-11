Экспертиза установила отца дочери Анны Николь Смит

В соответствии с результатами теста ДНК, затребованного судом в марте, отцом семимесячной Данниелинн, дочери модели и актрисы Анны Николь Смит, внезапно скнчавшейся в феврале, является бывший бойфренд актрисы Ларри Беркхед.

Как сообщают местные СМИ, споры о том, кто является биологическим отцом девочки не прекращались с момента ее рождения на Багамах в сентябре прошлого года.

На заседании суда во вторник присутствовали оба претендента на признание отцовства: бывший любовник Смит, фотожурналист Ларри Беркхед и ее последний сожитель, адвокат Говард Стерн, чье имя записано в свидетельстве о рождении ребенка. В конце судебного заседания доктор Майкл Бэрд, проводивший исследование ДНК, заявил, что на 99,99% уверен в том, что отцом девочки является Беркхед.

Девочка, чье полное имя - Данниелинн Хоуп Маршал Стерн, может стать наследницей многомиллионного состояния покойного мужа Анны Николь Смит, техасского нефтяного магната Джея Говарда Маршалла. Смит вышла за него замуж в 1994 году, когда ему было 89 лет, а ей - 26. Маршалл скончался на следующий год после свадьбы.

Смит долгое время судилась за наследство со старшим сыном Маршалла - Пирсом, пока тот не умер в июне прошлого года в возрасте 67 лет.

В ходе длительных судебных разбирательств Смит отсудила у семьи покойного мужа $474 миллиона, позже суд урезал эту сумму до $89 миллионов, затем вообще отказал Смит в праве на наследство.

В мае прошлого года Верховный суд США постановил, что Смит имеет право продолжать бороться за свою долю в наследстве в федеральных судах штата Калифорния, несмотря на то, что техасский суд признал младшего сына Маршалла его единственным наследником.

Анна Николь Смит скончалась 8 февраля нынешнего года в одном из отелей американского штата Флорида. Как сообщалось ранее, причиной смерти актрисы и модели журнала Playboy Анны Николь Смит стала случайная передозировка.

РИА Новости