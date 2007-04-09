100 тысяч фунтов за рассказ об иранском плене (фото)

Фэй Терни, единственная женщина из 15 захваченных иранскими властями британских моряков, дала первое интервью после освобождения, рассказав, какое психологическое давление на нее оказывалось. За это интервью британскому таблоиду The Sun и телеканалу ITV, по информации газеты The Guardian, она получила 100 тысяч фунтов.

В интервью The Sun Терни рассказала, что первые пять дней она была изолирована от своих товарищей и ждала смерти. Она спрашивала, что происходит с ее товарищами, но ей не отвечали. Терни рассказала, что иранские следователи угрожали ей смертью. Однажды ее спросили: "Как ты смотришь на то, чтобы умереть за свою страну?". На следующий день допрос продолжил уже другой следователь, в какой-то момент он сказал: "Нет, ты просто не понимаешь, ты должна сотрудничать с нами. Ты что, не хочешь снова увидеть свою дочь?" Она вспоминает, как однажды утром услышала из камеры, как кто-то забивает гвозди в дерево, а потом в камеру вошла тюремщица, которая измерила ее рост. "Я была уверена, что они сколачивают для меня гроб", - призналась Фэй.

Терни утверждает, что иранцы держали ее отдельно от остальных моряков для того, чтобы убедить в том, что всех давно отпустили на свободу, и в плену осталась она одна. Допросы проходили по ночам. Иногда ее допрашивали по несколько раз за ночь, задавая одни и те же вопросы, рассказывает Фэй.

По словам военнослужащей, в первый же день ее поместили в карцер, приказав раздеться до трусов. Ей кинули пижаму и четыре грязных одеяла. Спустя несколько часов ей выдали черный платок, в котором она должна была находиться на допросе. На первой полосе The Sun приведены слова Фэй о том, что она боялась быть изнасилованной. Однако в самом интервью об этом не говорится.

Терни призналась, что ее письма - не фальшивка, но писала она их специально с использованием нарочито-официальной лексики, чтобы "мое командование и семья сразу могли догадаться, что в действительности это писала не я". По словам британки, ей угрожали судом за нарушение границы, если она откажется писать эти послания.

По ее словам, на допросах она пыталась изображать "тупую блондинку", повторяя раз за разом, что всего лишь управляла катером и ничего не знает. Терни подчеркивает, что не выдала никаких тайн.

Напомним, что другие захваченные британские моряки признались в том, что нарушили во время выполнения задания водную границу Ирана. Эти кадры были неоднократно показаны иранским телевидением. Более того, некоторые военнослужащие извинились за "вторжение" и выразили понимание вызванного их действиями у иранского народа гнева.

После того, как президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад "помиловал" моряков и они смогли вернуться на родину, военнослужащие в телеэфире сделали заявление, в котором опровергли все, сказанное ими во время пребывания в Иране. В первую очередь, семеро из 15 военнослужащих сказали, что их захватили за пределами территориальных вод Ирана, в трех с половиной километрах от иранской границы. Во вторых, они заявили, что дали свои признания под сильнейшим давлением. "Нам предложили два варианта - либо признаться, что мы нарушили территориальные воды Ирана, и тогда нас быстро отправят обратно в Великобританию, либо, если не признаемся - посадить в тюрьму на 7 лет", - заявили они.

Помимо того, по словам капитана Эйра, некоторых пленных ставили к стене с завязанными глазами и щелкали затворами винтовок за спиной. Это, по его словам, было одним из психологических приемов, призванных сломить их моральный дух. Вместе с тем, по словам моряков, обращение было относительно гуманным: всем пленникам давали есть и пить три раза в день.

Иран назвал в пятницу пресс-конференцию срежиссированной и заявил, что шесть из 15 освобожденных моряков читали свои заявления по бумажкам, содержание которых было им продиктовано властями Великобритании. Иранский МИД заявил, что "такие инсценировки не могут прикрыть ошибку британского военного персонала, который незаконно зашел на иранскую территорию".

Кроме того, Иран обнародовал видеокадры, на которых задержанные военнослужащие британской армии культурно проводят свой досуг в плену, и выглядят весьма довольными жизнью.

Напомним также, что министерство обороны Великобритании, разрешило пятнадцати вернувшимся из Ирана британским морякам продать свои истории средствам массовой информации. Таким образом, восемь моряков Королевских ВМС и семь морских пехотинцев, освобожденных 4 апреля после двухнедельного удержания иранскими властями, смогут заработать пяти-шестизначные суммы за публикацию историй о своем пребывании в плену.

Решение Минобороны вызвало критику со стороны оппозиционных парламентских партий и ветеранских организаций. Они утверждают, что солдаты и офицеры, воевавшие в Ираке и Афганистане, претерпели не меньше лишений и страданий, и им также есть, что рассказать, но военное ведомство не разрешает им этого делать.

Newsru

Фото RTV International