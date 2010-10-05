Россия намерена бороться за Арктику, к которой присматривается Китай

Россия намерена бороться за Арктику, к которой присматривается даже Китай. Как сообщил РосБизнесКонсалтингу главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Высоцкий, необходимо отстаивать интересы России, понимая, что в Арктику, как и в Антарктику, желающих попасть, именно с экономической точки зрения, много.

"Мы уже наблюдаем проникновение ряда государств, которые не входят в Арктический совет, но очень интенсивно, всякими способами позиционируют свои интересы. В частности Китай уже заключил договоры с Норвегией по освоению арктической зоны. Мы понимаем экономику и инфраструктуру, которая существует сейчас в Китае, - он становится серьезным компаньоном как с положительной, так и с проблемной позиции", - сказал В.Высоцкий.

Поэтому, по словам главкома, России надо выстраивать разумную позицию, при этом "не сдавая ни пяди своих интересов".

"В Арктике пока нет устоявшихся отношений, явных противников и явных союзников. Но я полагаю, что наиболее проблематичными отношения могут быть с теми государствами, которые не являются традиционными участниками Арктического союза", - сказал В.Высоцкий.

Он добавил, что совокупность всех государственных интересов должна интегрироваться под руководством серьезной организации. Также, по словам В.Высоцкого, в этом регионе необходимо интенсивное развитие спутниковых технологий, в том числе спутниковой системы ГЛОНАСС, которая в настоящее время там не работает. Главком подчеркнул, что до 2012 года нужно выполнить заявку и обеспечить прирост шельфа за счет обоснования российской позиции.