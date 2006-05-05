В Польше создано проправительственное большинство на основе правящей право-консервативной партии «Право и Справедливость», к которой присоединились популистские партии «Самооборона» и «Лига польских семей».

Как сообщает Польское агентство прессы, Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ назначил в пятницу новых членов правительства большинства.

В частности, лидер “Самообороны” Анджей ЛЕППЕР стал вице-премьер-министром и министром сельского хозяйства, а лидер “Лиги польских семей” Роман ГЕРТИХ - вице-премьером и министром образования.

В состав правительства также вошли представители «Самообороны»: Анна КАЛАТА - как министр труда и Антоний ЯЩАК - как министр строительства.

Пост министра морской промышленности занял представитель ЛПР Рафал ВЕХЕЦКИЙ.

Кроме того, премьер-министр Польши Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ принял отставку министра иностранных дел Стефана МЕЛЛЕРА, который ранее подал соответствующее заявление в связи с разногласиями во взглядах на принципы внешней политики Польши. Пост главы польской дипломатии остается вакантным.

Как известно, разговоры о создании в Польше правительства большинства и правящей коалиции длятся уже несколько недель. Ранее Президент республики Л.КАЧИНСКИЙ и его брат, лидер партии “Право и Справедливость” Ярослав КАЧИНСКИЙ высказывались за целесообразность проведения досрочных парламентских выборов в связи с тем, что существует проблема прохождения через парламент подавляющего большинства проправительственных законопроектов. В то же время, переговоры правящей партии с польскими популистами, которые являются евроскептиками, увенчались успехом и было получено согласие на создание коалиции большинства. При этом, как отмечают польские СМИ, вероятнее всего, что премьер-министр Польши К.МАРЦИНКЕВИЧ, которого поддерживают свыше 60% граждан, сохранит свою должность.