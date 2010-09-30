100-тысячные выступления в Брюсселе: проблемы экономики валят на людей?

Более 100 тысяч человек из 24 стран - членов Европейского Союза приняли участие в манифестации протеста, которая состоялась в Брюсселе 29 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили организаторы акции.

Вместе с тем, по данным полиции, в манифестации приняли участие только 56 тысяч человек.

Колонна манифестантов двигалась по центральным улицам Брюсселя почти 4 часа – с 13.00 до 17.00 по местному времени - вместо запланированных сначала двух часов.

Рабочие из европейских стран выступали против политики сокращения государственных расходов, принятой в связи с экономическим кризисом.

«Рабочие на улицах с четким сигналом руководству Европы: еще есть время не выбирать сокращение государственных расходов, еще есть время изменить направление», - заявил перед началом шествия генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Джон МОНКС.

Профсоюзы своей акцией намеревались послать четкий сигнал Еврокомиссии, которая представила в среду предложения о наложении штрафов на страны - члены зоны евро, которые в ближайшее время не сократят затраты. Кроме того, манифестация была адресована и министрам финансов стран - членов ЕС, которые собираются на неформальное заседание сегодня, 30 сентября.

Делегацию профсоюзов приняли премьер-министр председательствующей в ЕС Бельгии Ив ЛЕТЕРМ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Полиция не препятствовала манифестации, в то же время 218 человек были задержаны в административном порядке. При этом 148 манифестантов были задержаны до 14.00 за наличие предметов, признанных полицией опасными.

Фоторепортаж с манифестации смотрите тут