Россия собралась ”неотложно” укреплять дружбу с Украиной
09:44, 06 апреля 2007Мир
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Госдума рассмотрит проект заявления
Госдума России включила в повестку сегодняшнего пленарного заседания проект заявления по ситуации в Украине.
С таким предложением выступил глава думского комитета по делам СНГ Андрей КОКОШИН, сообщает РИА "Новости".
"Прошу включить в повестку дня рассмотрение проекта заявления Госдумы о ситуации в Украине и о неотложных задачах развития и укрепления российско-украинской дружбы и сотрудничества", - сказал А.КОКОШИН.
По его словам, проект заявления вносится двумя комитетами Госдумы РФ - по делам СНГ и по международным делам.
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