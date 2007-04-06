Россия собралась ”неотложно” укреплять дружбу с Украиной

Госдума России включила в повестку сегодняшнего пленарного заседания проект заявления по ситуации в Украине.

С таким предложением выступил глава думского комитета по делам СНГ Андрей КОКОШИН, сообщает РИА "Новости".

"Прошу включить в повестку дня рассмотрение проекта заявления Госдумы о ситуации в Украине и о неотложных задачах развития и укрепления российско-украинской дружбы и сотрудничества", - сказал А.КОКОШИН.

По его словам, проект заявления вносится двумя комитетами Госдумы РФ - по делам СНГ и по международным делам.