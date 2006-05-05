Ющенко подвел итог сегодняшних переговоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает возможным принятие окончательного решения о создании парламентской коалиции до 24 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения встреч с первым номером избирательного списка блока “Наша Украина” Юрием ЕХАНУРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, председателем СПУ Александром МОРОЗОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы говорили о процедурах формирования коалиции, мы говорили об оптимальном сроке формирования коалиции. У меня сегодня создается впечатление, что срок до 24 мая достаточно приемлемый для того, чтобы высказаться по сути формирования коалиции и пройти даже первые организационные формальности, учитывая то, что собственно сами формальности будут проведены в зале Верховной Рады и там будет происходить формализация создания самой политической коалиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент назвал четыре позиции, в соответствии с которыми должна формироваться коалиция. Первая – максимально согласованная общенациональная концепция ценностей, независимо от того, кто находится в большинстве, а кто в меньшинстве; вторая – парламент должен быть работающим; третья – в парламенте должна быть стабильная коалиция; четвертая – коалиция должна быть способна проводить программу Президента по курсу внешней и внутренней политики.

«У меня создалось впечатление от переговоров, что каждая из политических сил готова принимать такой формат соотношений», - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, что сегодняшние переговоры приблизили демократические силы к формированию консенсусных решений относительно будущей коалиции».

Также Президент сказал, что доволен переговорным процессом, который состоялся сегодня. «Диалог, который состоялся, свидетельствует, что мы можем иметь дееспособный украинский парламент, большинство и правительство», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, он не идеализирует ситуацию, «есть немало нюансов, которые необходимо урегулировать, – это касается как отношений в середине определенных блоков, так и в формировании коалиции», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе сегодняшних консультаций он сформулировал 5-7 ключевых тезисов, которые могут быть положены в основу внутреннего и внешнего курса будущей государственной политики.

Кроме того, по словам главы государства, отдельно, «с некоторыми политическими лидерами», он обсудил актуальные вопросы регионального характера, тему языковой политики, тематику интеграционных процессов, а также – принципы в соотношениях относительно отдельных кадровых назначений.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречался с лидерами политических сил, прошедших в парламент. В частности, с Ю.ЕХАНУРОВЫМ, А.МОРОЗОМ, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не стал ждать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО больше полчаса и ушел с Банковой.

После встречи в Президентом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что парламентская коалиция стопроцентно будет создана из трех политических сил – БЮТ, Социалистической партии Украины и блока «Наша Украина». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась как в формате один на один с Президентом, так и в трехстороннем формате – Президент - лидер БЮТ - лидер СПУ. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что переговоры прошли успешно.

В свою очередь, после встречи с Президентом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам, что его политическая сила ведет переговоры с блоком «Наша Украина» и другими политическими силами о создании коалиции. В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Президент дистанционируется от самого переговорного процесса относительно формирования коалиции.

Комментируя свою беседу с Президентом, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что речь шла о начале работы Верховной Рады, о том, как политические силы будут договариваться о создании коалиции, об общих принципах, о программе действий.

В свою очередь, А.МОРОЗ после встречи с В.ЮЩЕНКО заявил, что «работа по подготовке коалиции продолжается, мы имеем договоренность, что через несколько дней проведем встречу с Президентом с тем, чтобы окончательно обсудить документы, которые лягут в основу коалиции. Я думаю, что пока процесс идет производительно». В то же время, он спрогнозировал, что в дальнейшем, особенно при решении вопросов кадровых назначений и предложений относительно этого, переговорный процесс будет «не совсем простой». Но, считает А.МОРОЗ, он тоже может быть завершен положительно.