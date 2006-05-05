Россия отвергает критику вице-президента США

Россия отвергает как "абсолютно необоснованное" заявление вице-президента США Дика ЧЕЙНИ о том, что Россия отходит от демократических ценностей.

Как передает радио “Свобода”, заместитель официального представителя Кремля Дмитрий ПЕСКОВ назвал крайне субъективной высказанную Д.ЧЕЙНИ характеристику процессов, происходящих в России.

По словам Д.ПЕСКОВА, "общеизвестно, что Россия богатая на нефть и газ страна. Но это богатство принадлежит российскому народу, и главная цель в использовании этих энергоресурсов - это не развитие экономик и демократий в соседних странах, главное - это повышение стандартов жизни россиян. Но бизнес - это бизнес, и, конечно, российские компании думают об альтернативных рынках, расширяя свою деятельность".

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Вильнюсе американский вице-президент Д.ЧЕЙНИ обвинил Россию в торможении демократии и попытках шантажировать своих соседей, угрожая прекратить поставки энергоносителей.

Д.ЧЕЙНИ заявил, что Россия должна выбрать между путем демократических реформ и отказом от достижений последних десятилетий.

Он, однако, добавил, что никто не верит, что Россия обречена на то, чтоб быть врагом.

Д.ЧЕЙНИ также сказал, что когда Россия будет проводить саммит “Большой восьмерки” в Санкт-Петербурге в июле, западные лидеры будут отмечать то, что Россия будет иметь только выгоду от крепких и стабильных демократий в своей стране, и что ей нечего бояться.

По словам вице-президента США, “это не служит законным интересам, когда нефть и газ становятся средством давления и шантажа, или с помощью манипулирования поставками, или попыток монополизировать транспортировку. И никто не может оправдать акций, подрывающих территориальную целостность соседа или которые вмешиваются в демократические процессы”.