Россия может предоставить НАТО авиацию для Афганистана

Минобороны России готово предоставить НАТО самолеты военно-транспортной авиации, сообщил российским журналистам министр обороны России Анатолий Сердюков, находящийся с официальным визитом в США.

"Мы готовы оказать помощь в приобретении США партии вертолетов Ми-17 для афганской армии. Но это вопрос Сената. Мы даже, если у американцев есть потребность, на возмездной основе готовы предоставить им самолеты военно-транспортной авиации", - приводит его слова РИА "Новости".

Для Минобороны России это выгодно, так как позволит загрузить военно-транспортную авиацию.

При этом министр не исключил, что военно-транспортные самолеты могут быть предоставлены как для коалиционных сил в Афганистане, так и для вооруженных сил какой-либо другой страны.

"Например, этот вопрос мы обсуждали с французами", - сообщил он.

Сердюков сказал, что вопрос о поставках Ми-17 он обсуждал с министром обороны США Робертом Гейтсом. "Кроме того, Россия готова поделиться с американцами опытом, полученным в период войны в Афганистане от ветеранов вооруженных сил", - сказал Сердюков.

Говоря о других темах, поднятых на переговорах с Гейтсом, глава Минобороны РФ рассказал, что с американцами обсуждалась, в частности, ситуация в Киргизии. США, по словам Сердюкова, волнует судьба их военно-воздушной базы в этой стране.