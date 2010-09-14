Forbes: где искать работу, кроме Китая и Индии
Опрошены 62 тысячи работодателей
Журнал Forbes обнародовал рейтинг лучших и худших стран с точки зрения поиска работы.
Рейтинг основан на опросе крупнейшего рекрутингового агентства Manpower среди 62 тысяч работодателей и составлен с учетом их намерения сокращать или расширять рабочие места в период с октября по декабрь.
Первенство в списке самых неблагополучных стран отдано Греции, где индекс занятости составляет -10%. По сравнению с предыдущим кварталом он ухудшился в два раза.
Всего в списке с отрицательным прогнозом на открытие новых вакансий фигурируют пять стран, в том числе, Италия (-8%), Испания (-4%) , Ирландия (-3%) и Чехия (-2%).
Печальная перспектива на открытие рабочих мест сохраняется также в Венгрии, Румынии, Франции, Голландии и Великобритании.
Островком благополучия в Европе с точки зрения рынка труда выглядит лишь Германия со значением +7%. США не входят в топ наихудших с индексом +4%.
Центром открытия новых вакансий в нынешнем году будут Китай и Индия с +51% и +42% соответственно. Больше всего шансов найти рабочее место также в Тайване, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Сингапуре, Австралии и Панаме.
Эксперты считают, что рынок труда остается важнейшим индикатором выхода из рецессии для развитых экономик мира.