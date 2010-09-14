Forbes: где искать работу, кроме Китая и Индии

Журнал Forbes обнародовал рейтинг лучших и худших стран с точки зрения поиска работы.

Рейтинг основан на опросе крупнейшего рекрутингового агентства Manpower среди 62 тысяч работодателей и составлен с учетом их намерения сокращать или расширять рабочие места в период с октября по декабрь.

Первенство в списке самых неблагополучных стран отдано Греции, где индекс занятости составляет -10%. По сравнению с предыдущим кварталом он ухудшился в два раза.

Всего в списке с отрицательным прогнозом на открытие новых вакансий фигурируют пять стран, в том числе, Италия (-8%), Испания (-4%) , Ирландия (-3%) и Чехия (-2%).

Печальная перспектива на открытие рабочих мест сохраняется также в Венгрии, Румынии, Франции, Голландии и Великобритании.

Островком благополучия в Европе с точки зрения рынка труда выглядит лишь Германия со значением +7%. США не входят в топ наихудших с индексом +4%.

Центром открытия новых вакансий в нынешнем году будут Китай и Индия с +51% и +42% соответственно. Больше всего шансов найти рабочее место также в Тайване, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Сингапуре, Австралии и Панаме.

Эксперты считают, что рынок труда остается важнейшим индикатором выхода из рецессии для развитых экономик мира.