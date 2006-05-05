Фидель Кастро обогнал английскую королеву

Журнал Forbes составил список самых богатых монархов и диктаторов мира. Первые строчки в нем заняли ближневосточные правители, сообщает Reuters.

Список возглавил король Саудовской Аравии АБДАЛЛА, чье состояние оценивается в 21 млрд. долл. На втором месте - султан Брунея Хассанал БОЛКИАХ с 20 млрд. долл. Третью строчку занимает президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заида аль-НАХАЙЯНА с 19 млн. долл.

В список также вошел и кубинский лидер Фидель КАСТРО. Forbes оценил его состояние в 900 млн. долл. В прошлом году издание оценило состояние Ф.КАСТРО в 550 млн. долл., что сопоставимо с состоянием английской королевы. Это вызывало бурное негодование со стороны кубинского лидера, который тогда заявил, что его доходы равны нулю и угрожал подать иск против журнала. Реакция Ф.КАСТРО на нынешнюю публикацию Forbes пока неизвестна.