Правительство подало в отставку... в Эстонии

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Андрусом АНСИПОМ в понедельник подало в отставку в связи с истечением срока его полномочий и созывом сессии нового парламента, избранного 4 марта.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, отставка правительства принята парламентом, который поручил А.АНСИПУ вместе с правительством оставаться при исполнении обязанностей до формирования и утверждения нового состава правительства.

Согласно подписанному в понедельник коалиционному соглашению, оно будет состоять из трех партий, победивших на парламентских выборах 4 марта: Реформ (31 мандат), праворадикальная объединенная "Союз Отечества и Республики" (19 мандатов) и Социал-демократов (10 мандатов). На троих они имеют в парламенте 60 мандатов из 101.

Новый состав правительства должен будет утвердить президент страны. Оно будет считаться приступившим к деятельности после принятия присяги в парламенте. Ранее А.АНСИП выразил надежду, что первое заседание нового правительства состоится в четверг.