Поляков не радует замена злотого на евро (опрос)

Количество поляков, выступающих против введения в стране единой европейской валюты, превышает количество сторонников замены польского злотого на евро почти на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует опрос Ipsos, проведенный по заказу министерства финансов страны.

При этом количество противников евро в Польше выросло до 47% с 43% (в предыдущем опросе), а количество сторонников уменьшилось на 5% до 38%.

Согласно опросу, почти 80% поляков опасаются, что введение евро приведет к росту цен в Польше.

25% опрошенных считают, что правительство не должно никогда вводить единую европейскую валюту, а 34% - что Польша должна вступить в еврозону, объединяющую сегодня 16 из 27 стран Евросоюза, через несколько лет.

Еще четверть поляков считают, что евро должно быть введено не ранее чем через 10 лет или «несколько десятков лет».

Как сообщал УНИАН, введение единой европейской валюты в Польше является одним из обязательств, которое польское правительство взяло на себя при вступлении в Европейский Союз в 2004 году.

В то же время подписанный поляками договор о вступлении в ЕС не предусматривает четких временных рамок, когда страна должна это сделать.

Справка УНИАН. Веденная в безналичный расчет с 1999 года, а в наличный с 2002 года единая европейская валюта - евро - сегодня является второй резервной и второй самой торгуемой валютой в мире после американского доллара.