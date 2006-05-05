Россия запретила ввоз ”Боржоми”

Россия запретила ввоз грузинской минеральной воды "Боржоми"

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий ОНИЩЕНКО запретил ввоз в Россию и продажу в стране грузинской минеральной воды "Боржоми", передает РИА «Новости».

"Выявленные ранее в ходе проверок партии минеральной воды "Боржоми" без соответствующей документации дали мне основание, чтобы я дал предписание таможенной службе запретить ввоз на территорию России этой минеральной воды", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По словам главного государственного санитарного врача, все разрешительные документы на данную воду, действовавшие ранее, отозваны.

"Территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено изымать "Боржоми" из оборота", - сообщил Г.ОНИЩЕНКО.

Он напомнил, что в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выявили 191 тысячу бутылок воды "Боржоми", не имеющих должной документации.

Роспотребнадзор будет также разбираться с ситуацией на внутреннем рынке, "пока не доберется до истины", откуда появляется вода под маркой "Боржоми", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Роспотребнадзор заявил, что в составе минеральной воды «Боржоми» выявлены нарушения: данные по общей минерализации, ионному составу и жесткости минеральной воды «Боржоми» не соответствуют заявленным на этикетке.

«При проведении надзорных мероприятий отмечены случаи реализации населению минеральной лечебно-столовой воды «Боржоми» с нарушениями требований к информации для потребителей», - сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что также выявляются партии минеральной воды «без санитарно-эпидемиологических заключений, а также без подтверждающих качество и безопасность товаров документов». «Имеют место нарушения условий хранения, отсутствие данных о проведении всесторонних исследований в одном из институтов курортологии Российской Федерации в соответствии с приказом Минздрава России «Об установлении лечебных свойств природных лечебных ресурсов, других природных объектов и условий», - отмечали специалисты.

В марте Россия ввела запрет на поставки вин из Молдовы и Грузии. По данным главного санитарного врача РФ Г.ОНИЩЕНКО, в грузинских и молдавских винах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды.