У заместителя Блэра - своя Моника Левински

Они занимались этим в кабинете заместителя премьер-министра, в Уайт-холле. Они занимались этим в официальной лондонской резиденции, в то время как его жена находилась этажом ниже. Они делали это в гостинице, едва успев покинуть церковь, где королева, правительство в полном составе и архиепископ Кентерберийский торжественно поминали британских солдат, погибших в Ираке. Она очень часто вставала на колени под письменным столом, принимая позу, как пишет желтая пресса, "Моники Левински", незабвенной любовницы президента Клинтона.

Новую Монику зовут Трейси Темпл, и на протяжении нескольких лет она была любовницей Джона Прескотта, вице-премьера, номера два в правительстве и Лейбористской партии. Эта история уже несколько дней назад оказалась на страницах газеты, специализирующейся на скандалах, но вчера Sunday Mail опубликовала "дневник Трейси", купив все секреты главного действующего лица приблизительно за 250 тысяч фунтов стерлингов, или почти 400 тысяч евро.

Но история на этом не закончилась. Как часто случается в таких сексуально-политических интригах, неожиданно появилась вторая женщина, утверждающая, что до Трейси именно она была любовницей Прескотта. Третья женщина, его бывшая секретарша, заявила, что Прескотт приставал и к ней. Что касается вице-премьера, то он говорит друзьям: "Я попал в смешное положение".

Но в действительности смешного мало. Оппозиция требует проведения расследования в связи с нарушением министерского кодекса поведения. И хотя Блэр пока не отправил его официально в отставку, политическая карьера неугомонного Прескотта, видимо, завершена.

Инопресса