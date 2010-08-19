Разъяренный бык покалечил зрителей корриды в Испании
08:56, 19 августа 2010Мир
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Животное убили
Разъяренный бык вырвался за ограждение арены для корриды на севере Испании, травмировав около 30 зрителей, в числе которых были и дети.
Как передает РИА «Новости»,инцидент произошел вчера вечером в небольшом городке Тафалья провинции Наварра.
Только через 15 минут после того, как бык прорвался через заградительный барьер и выпрыгнул на трибуну, сотрудникам арены удалось схватить и убить буйное животное.
Ранения людей оцениваются в основном как несерьезные - это синяки и ушибы. Один мужчина получил удар рогом в спину, состояние пострадавшего не уточняется.
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