Разъяренный бык покалечил зрителей корриды в Испании

Разъяренный бык вырвался за ограждение арены для корриды на севере Испании, травмировав около 30 зрителей, в числе которых были и дети.

Как передает РИА «Новости»,инцидент произошел вчера вечером в небольшом городке Тафалья провинции Наварра.

Только через 15 минут после того, как бык прорвался через заградительный барьер и выпрыгнул на трибуну, сотрудникам арены удалось схватить и убить буйное животное.

Ранения людей оцениваются в основном как несерьезные - это синяки и ушибы. Один мужчина получил удар рогом в спину, состояние пострадавшего не уточняется.