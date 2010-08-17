Лимит природных ресурсов на Земле будет исчерпан 21 августа?

По информации экологов, через несколько дней, 21 августа, жители Земли промотают весь капитал, который планета предоставила в их распоряжение. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica (перевод статьи – InoPressa).

«Люди израсходовали воду, которая спонтанно возобновлялась в водоемах, траву, которая растет на пастбищах, рыбу из морей и озер, урожаи с плодородных земель, дары леса. Одновременно закончилось полезное пространство для хранения отходов, начиная с парниковых газов, порождающих климатический хаос». Эту страшную статистику привела независимая международная организация Global Footprint Network, которая на протяжении многих лет подсчитывает влияние различных образов жизни на окружающую среду. Она сопоставляет растраты человечества за год и возможность планеты восстановить свои ресурсы после такого потребления. Это влияние организация сравнивает с "отпечатком ноги", который в данном случае человечество оставляет на хрупкой экологии планеты.

Как отмечает организация, с 22 августа следует объявить людей экологическими банкротами. Но, поскольку остановиться невозможно, а альтернативы не реализуются, люди будут решать проблему, передавая векселя своим внукам, то есть, отодвигая проблему в будущее. «Мы будем брать воду, которая течет в подземных слоях, в тех, которые не подпитываются дождями. Мы будем активизировать пастбищное скотоводство, жертвуя полями и лугами в угоду пустыням. Мы опустошим моря и реки, вылавливая больше рыбы и морепродуктов, чем позволяет естественное воспроизводство. Мы будем продолжать терять каждую минуту лестные угодья, равные по площади 65 футбольным полям. К тому же мы позволим парниковым газам захватить атмосферу, и они будут обрушивать тепло на наши головы, способствуя возникновению более частых наводнений и пожаров», - говорится в статье.

По мнению итальянского ученого Роберто БРАМБИЛЛЫ, чтобы начать снижать наше влияние на окружающую среду, требуется немного: есть меньше мяса, иногда ездить на велосипеде или на метро, а не на автомобиле, использовать возобновляемые источники энергии.

Также следует брать пример с китайцев и индусов, которые используют лишь необходимое и оставляют больше половины ресурсов планеты в распоряжение других видов.

В противном случае, для удовлетворения наших потребностей в их нынешнем объеме понадобится планета в полтора раза больше Земли, делает вывод организация.

Ранее Global Footprint Network подсчитала: если бы все люди жили как американцы, потребовалось бы четыре планеты, подобных Земле. Тогда исследователи изучили ситуацию более чем в 100 государствах. Выяснилось, что 80% стран потребляют больше, чем способна дать их собственная территория. Они опустошают свои запасы, ввозят ресурсы из-за границы и активно загрязняют океан и атмосферу.

Европеец в среднем потребляет и выбрасывает вдвое меньше, чем американец, однако в долгосрочной перспективе и это непосильный для планеты груз.

Меньше всего потребляют и загрязняют окружающую среду жители бедных стран, таких как Малави, Гаити, Непал или Бангладеш. Среднему жителю там нужна всего половина гектара: а этого зачастую недостаточно, чтобы обеспечить человека необходимой пищей и жильем.

Среднему россиянину, по данным экологов, нужно около 4,5 гектаров пространства. При этом огромная страна может обеспечить ему примерно 6 гектаров. По подсчетам Global Footprint Network, вклад России в загрязнение окружающей среды и потребление ресурсов значительно упал после развала СССР: по-видимому, это связано с упадком промышленности и снижением уровня жизни.