Новое соглашение с ЕС должно быть амбициозным и дальновидным

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что новое соглашение с Европейским Союзом должно быть “амбициозным и дальновидным” документом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на Представительство Украины при ЕС, об этом министр заявил сегодня вечером во время встречи с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЦЕМ (группа социалистических партий, Польша), руководителем делегации Европарламента по связям с Украиной Адрианом СЕВЕРИНОМ (группа социалистических партий, Румыния) и группой депутатов из состава делегации.

В ходе встречи А.ЯЦЕНЮК также позитивно оценил проект доклада Михала Томаша КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша), который содержит рекомендации Совету ЕС относительно мандата на переговоры с Украиной. (УНИАН: авторы доклада призывают Совет ЕС предоставить Украине четкую европейскую перспективу).

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы внутренней политики Украины.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК выразил благодарность депутатам Европарламента за инициативу подготовки письменной декларации относительно признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а также за организацию выставки, посвященной этому трагическому историческому моменту в жизни Украины, которая будет проходить в помещении Европарламента с 26 по 30 марта.