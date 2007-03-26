”Мисс США” стала 21-летняя журналистка из Теннесси (фото)

21-летняя Рэчел Смит (Rachel Smith) из штата Теннесси стала обладательницей титула "Мисс США", передает Associated Press. Конкурс проходил в Голливуде в зале Kodak Theater, где с 2002 года проводятся награждения премией "Оскар".

В финале Смит обошла представительниц штатов Калифорния, Канзас, Невада и Род-Айленд. Победительница родом из города Кларксвиль (Clarksville), она закончила университет Белмонта по специальности "журналистика", а последний год стажировалась в компании, которая снимает "Шоу Опры Уинфри".

Победительница "Мисс США" в течение года живет в шикарных апартаментах в Нью-Йорке, но большую часть этого времени ей придется провести в дороге - она должна представлять интересы организации "Мисс Вселенная" и повышать уровень информированности женщин о раке груди и яичников.

Лента.ру