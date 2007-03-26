Правительство Армении ушло в отставку
12:18, 26 марта 2007Мир
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Премьер умер от инфаркта миокарда
Президент Армении Роберт КОЧАРЯН принял отставку правительства.
Как передает агентство «Новости-Армения», в управлении по связям с общественностью аппарата правительства республики сообщили, что такое решение принято согласно 55-ой статье Конституции Армении, которая предусматривает, что президент страны принимает отставку правительства в случае образования вакансии должности премьер-министра.
Как сообщал УНИАН, 25 марта от инфаркта миокарда скончался премьер-министр Армении Андроник Маргарян.
А.Маргаряну было 56 лет, премьер-министром Армении он стал в мае 2000 года.
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