Правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении Роберт КОЧАРЯН принял отставку правительства.

Как передает агентство «Новости-Армения», в управлении по связям с общественностью аппарата правительства республики сообщили, что такое решение принято согласно 55-ой статье Конституции Армении, которая предусматривает, что президент страны принимает отставку правительства в случае образования вакансии должности премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 25 марта от инфаркта миокарда скончался премьер-министр Армении Андроник Маргарян.

А.Маргаряну было 56 лет, премьер-министром Армении он стал в мае 2000 года.