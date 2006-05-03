Ющенко договорился с Адамкусом о памятнике Шевченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС сегодня на встрече в Вильнюсе обсудили европейские устремления Украины и состояние украинско-литовских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после завершения встречи сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, главными темами беседы президентов стали обсуждение проведения завтра в Вильнюсе конференции «Общее виденье общего соседства», вопросы двустороннего сотрудничества, тема евроатлантических устремлений Украины.

В.АДАМКУС поздравил В.ЮЩЕНКО с проведением в Украине демократических парламентских выборов и отметил, что европейские страны констатируют, что Украина стала образцом проведения таких выборов.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поблагодарил В.АДАМКУСА за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также проинформировал литовского коллегу о послевыборной ситуации в Украине, о ходе переговоров между политическими силами, которые сейчас происходят, и выразил надежду, что в первой половине июня в Украине будет сформировано новое правительство.

Оба президента дали высокую оценку уровню двусторонних украинско-литовских отношений.

Также В.ЮЩЕНКО пригласил В.АДАМКУСА посетить в этом году Украину с официальным визитом. Глава Украинского государства отметил, что сейчас украинская сторона ожидает визита премьер-министра Литвы, и выразил надежду, что во время этого визита будет подписано межправительственное двустороннее соглашение об экономическом и научном сотрудничестве.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО пригласил В.АДАМКУСА принять участие в саммите стран ГУАМ, который состоится в Киеве в мае этого года.

Также президенты обсудили инициативу украинской стороны открыть памятник Тарасу Шевченко в Литве. В.АДАМКУС поддержал эту инициативу, сообщила И.ГЕРАЩЕНКО.