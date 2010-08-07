Франция принимает меры против цыган

Французская полиция снесла цыганский табор в городе Сент-Этьене в центре страны. Около сотни его обитателей были вывезены из лагеря, сообщает Би-Би-Си.

Это первая такая акция после того, как президент Саркози заявил о необходимости ликвидации сотен таких поселений. Ранее сообщалось о столкновениях цыган с полицией.

Правозащитники осудили эту политику властей на том основании, что она дикриминирует цыган и прочих приверженцев кочевого образа жизни. Однако опросы показывают, что 80% французов поддерживают меры властей по ликвидации таких поселений.