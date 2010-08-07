Франция принимает меры против цыган
01:29, 07 августа 2010Мир
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Полиция снесла кочевой табор
Французская полиция снесла цыганский табор в городе Сент-Этьене в центре страны. Около сотни его обитателей были вывезены из лагеря, сообщает Би-Би-Си.
Это первая такая акция после того, как президент Саркози заявил о необходимости ликвидации сотен таких поселений. Ранее сообщалось о столкновениях цыган с полицией.
Правозащитники осудили эту политику властей на том основании, что она дикриминирует цыган и прочих приверженцев кочевого образа жизни. Однако опросы показывают, что 80% французов поддерживают меры властей по ликвидации таких поселений.
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