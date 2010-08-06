BP зацементировала поврежденную скважину в Мексиканском заливе

Специалисты BP завершили заливку цемента в поврежденную скважину в Мексиканском заливе, сообщает AFP со ссылкой на официальное заявление компании. В настоящее время сотрудники BP проводят проверку скважины, чтобы убедиться в эффективности принятых мер по устранению утечки нефти.

Ранее специалисты компании BP успешно завершили операцию по герметизации скважины, залив в нее специальный раствор, который затолкнул нефть обратно в резервуар. Предполагается, что цементирование позволит полностью остановить утечку нефти. При этом в BP подчеркивают, что окончательно ликвидировать последствия произошедшей в апреле аварии удастся лишь после того, как будет завершено бурение вспомогательных скважин.