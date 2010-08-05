Польша ждет от России документы по авиакатастрофе под Смоленском

Генпрокурор Польши заявил, что без необходимых материалов из Росии польское следствие по делу о катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском не сдвинется с места, сообщает Радио "Свобода".

Отчитываясь перед парламентской комиссией по юстиции о ходе следствия по делу о катастрофе, генеральный прокурор Анджей Шеремет заявил: "Польская прокуратура до сих пор ожидает ответа по пяти запросам, связанным с передачей документов. Нужно отдавать себе отчет в том, что в польском следствии не будет прогресса, пока наша прокуратура не будет иметь в своем распоряжении чрезвычайно важных улик".

Речь идет, среди прочего, об оригинальных бортовых самописцах, разбившемся самолете, протоколах осмотра останков жертв катастрофы.

Генеральный прокурор отметил, что сотрудничество с Россией "могло бы быть лучшим", однако, как выразился Шеремет, "нет причин, чтобы обвинять российскую сторону в каких-то преднамеренных действиях, поскольку это было бы оскорбительным".

"Части нужных нам доказательств не имеет пока и следственный комитет России, поскольку их исследует действующая там комиссия. В такой ситуации наша прокуратура не имеет практически никаких рычагов воздействия", - заявил генпрокурор.

В Польше по делу о смоленской катастрофе допрошены 219 свидетелей.