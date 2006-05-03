МИД подтверждает гибель украинки на борту А-320

По сообщению Посольства Украины в Республике Армения, в списке пассажиров самолета А-320 авиакомпании “Армавиа”, потерпевшего катастрофу 3 мая вблизи г. Сочи, значится одна гражданка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, личность и место жительства гражданки установлены.

На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

Дело находится на контроле в Министерстве иностранных дел Украины, Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и Посольстве Украины в Армении.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании «Армавиа», который осуществлял рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу прошлой ночью над Черным морем вблизи Сочи. На борту лайнера А-320 находились 113 человек, в том числе шестеро детей. По предварительным данным, все они погибли.

Авиакомпания сообщила, что на борту самолета А-320 находились 28 иностранных граждан, в частности, 26 россиян, 1 гражданин Грузии и 1 украинский гражданин.