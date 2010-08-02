Инаугурация нового Президента Польши пройдет в пятницу

Инаугурация новоизбранного Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО состоится 6 августа.

Как сообщает официальный сайт главы Польского государства, инаугурация пройдет после обнародования 3 августа решения Верховного суда Польши о признании легитимности президентских выборов.

Согласно плану торжества, утром 6 августа новоизбранный Президент Польши принесет присягу перед депутатами Сейма и Сената страны на совместном заседании обеих палат парламента Польши. В этот же день состоится служба Божья в Варшавской архикафедре и вручение орденов Возрождения Польши и Белого орла Б.КОМОРОВСКОМУ в Королевском замке в Варшаве.

Вместе с тем командование Вооруженными силами Польши новоизбранный Президент примет 15 августа - во время торжеств по случаю Дня войска польского.

Справка УНИАН. В июле кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года „Гражданской платформы” Бронислав КОМОРОВСКИЙ выиграл во втором туре внеочередные выборы у Ярослава КАЧИНСКОГО.

Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, в то время как лидера самой популярной в Польше оппозиционной партии „Право и справедливость” Я.КАЧИНСКОГО 47%.