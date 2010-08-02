Шиитский блок покидает переговоры о формировании правительства

Шиитский политический блок Иракский национальный альянс, который занял третье место на выборах, прошедших в марте, покинул переговоры о формировании нового правительства, сообщает Би-Би-Си.

Партия нынешнего премьер-министра Нури Малики, занявшая второе место в опросах общественного мнения, неофициально объединилась с Иракским национальным альянсом.

Это почти дало им большинство в парламенте, однако альянс не хочет, чтобы Малики оставался премьер-министром, поэтому они вышли из переговоров.