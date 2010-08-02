Шиитский блок покидает переговоры о формировании правительства
01:49, 02 августа 2010Мир
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Ситуация в Ираке
Шиитский политический блок Иракский национальный альянс, который занял третье место на выборах, прошедших в марте, покинул переговоры о формировании нового правительства, сообщает Би-Би-Си.
Партия нынешнего премьер-министра Нури Малики, занявшая второе место в опросах общественного мнения, неофициально объединилась с Иракским национальным альянсом.
Это почти дало им большинство в парламенте, однако альянс не хочет, чтобы Малики оставался премьер-министром, поэтому они вышли из переговоров.
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