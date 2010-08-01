В пострадавшем от наводнения Пакистане - вспышка холеры

В Пакистане, где произошло самое крупное наводнение в истории страны, зафиксирована вспышка холеры, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на AFP.

Сообщения об этом заболевании приходят, в частности, из округа Сват. Идет ли речь о начале эпидемии, не сообщается.

Тем временем число жертв наводнения достигло 862 человек. Днем ранее сообщалось о примерно 800 погибших. Около 150 человек пропали без вести. Выясняется местонахождение 1500 туристов в Свате.

По оценкам ООН, от наводнения пострадал как минимум миллион человек. Пакистанские синоптики сообщают, что в течение 36 часов на северо-западе страны выпало рекордное количество осадков - 312 миллиметров.

В настоящее время уровень воды в некоторых районах снижается, однако все равно остается высоким. Работу спасателей осложняет то, что многие коммуникации были разрушены водой и оползнем.

В соседнем Афганистане в результате наводнения погибли как минимум 65 человек. Еврокомиссия выделила пострадавшим регионам 30 млн. евро помощи.