Солана и Ферреро-Вальднер хотят увидеть Яценюка лично

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил Арсения ЯЦЕНЮКА с назначением на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

Согласно сообщению, Х.СОЛАНА послал А.ЯЦЕНЮКУ письмо, в котором отметил значительную поддержку народных депутатов, которую получил А.ЯЦЕНЮК.

Представитель ЕС также выразил надежду на развитие добрых отношений с А.ЯЦЕНЮКОМ для усиления сотрудничества между Украиной и ЕС и пригласил новоназначенного министра посетить Брюссель.

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Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР надеется на развитие хороших отношений с назначенным сегодня на должность министра иностранных дел Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР Эмма УДВИН.

“Комиссар надеется на плодотворное сотрудничество, а также на встречу в ближайшее время”, - сказала Э.УДВИН.